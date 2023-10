Con la sua simpatia e ironia, Teo Mammucari si sta confermando uno dei protagonisti di Ballando con le stelle. Ironico e divertente, il conduttore televisivo è un vero e proprio istrione che riesce ad attirare l’attenzione da parte del pubblico, ma la giuria non sembra gradire molto il suo atteggiamento.

Ballando con le stelle, lo scontro tra Teo e Selvaggia

Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari si sono ritrovati nuovamente in un acceso conflitto nella nuova puntata di Ballando con le stelle. Le tensioni tra i due avevano iniziato a emergere fin dalla prima puntata, ma ora sembrano essere peggiorate in modo significativo.

Cosa è successo a Ballando con le stelle

Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle andata in onda il 28 ottobre, Teo Mammucari ha presentato una performance di samba decisamente non convenzionale. Durante l’esibizione, è stato affiancato dalla sua insegnante di ballo, Anastasia Kuzmina. La sua interpretazione è stata caratterizzata da uno stile e da una coreografia fuori dagli schemi, conferendo alla samba una nota di originalità. Durante l’assegnazione dei voti, è emerso il lato più esuberante e brillante di Mammucari, con battute spiritose e frecciatine rivolte sia al pubblico che alla giuria, che tuttavia non sono piaciute a Selvaggia Lucarelli, che ha rimproverato Mammucari, dicendogli: “Tu non hai ancora compreso bene che sei stato chiamato a fare il concorrente”.

Ballando con le stelle, Teo: “Sono qui per mettermi in gioco”

Teo Mammucari non ha gradito essere redarguito da Selvaggia e ha risposto: “Io non so fare il concorrente? Guarda che il giurato l’ho fatto pure io, Selvaggia. Per sei anni mi sono rotto le scatole a stare seduto lì. Ora sono venuto qui per mettermi in gioco”.