Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli attacca Simona Izzo: "Ricky, cosÃ¬ rischi di essere danneggiato"

Nello studio di Ballando con le Stelle si sono riscaldati gli animi. Protagoniste dello scontro sono state la giudice e giornalista Selvaggia Lucarelli e la compagna dell’attore Ricky Tognazzi, Simona Izzo. Nel corso della puntata andata in onda sabato 28 ottobre le due non se le sono mandate a dire, tanto che Lucarelli, nel rivolgersi a Tognazzi ha dichiarato: “Con questa finta petulanza di Simona rischi di uscirne danneggiato…”.

Ma com’è nato lo scontro tra le due? A scatenare il diverbio è stato un gesto di Ricky Tognazzi nei confronti della moglie. Al termine dell’esibizione l’attore ha regalato a Simona Izzo un mazzo di rose per festeggiare il suo onomastico ed è a questo punto che è intervenuta Selvaggia Lucarelli: “Non posso arrivare qui, vederti ballare e vedere che la prima cosa che fai è andare a fare gli auguri a Simona. Il concorrente è lui. Ha troppa luce la coppia fuori da questa pista. Io voglio vedere Tove, non Simona, perché poi succede che tu, che balli bene secondo me, sei completamente oscurato”.

Da qui il durissimo attacco a Simona Izzo: “Con questa finta petulanza di Simona rischi di uscirne danneggiato, prima perché mi sei più simpatico e poi perché sei bravo. Simona può esserci un po’ di meno, anche perché non è proprio un’esplosione di simpatia”.

La replica di Simona Izzo: “Non è giusto che io diventi il tuo capro espiatorio…”

Non si è fatta attendere la risposta di Simona Izzo ha a sua volta criticato la giornalista: “Non penso di togliere luce a Ricky che ha una sua personalità. Noi siamo una coppia da 38 anni e capisco che questo possa turbare Selvaggia, che forse ha storie meno stabili. Non è giusto che io diventi il tuo capro espiatorio. Già l’altra volta mi sono trattenuta. Sei veramente stata scorretta, perché hai chiesto a Ricky se i calci che dava erano per me”.