Vladimir Luxuria si è scagliata contro Selvaggia Lucarelli per una delle ultime uscite poco felici della giornalista. Ovviamente, la giudice di Ballando con le Stelle non ha incassato in silenzio e ha replicato tirando in ballo Matteo Salvini.

Vladimir Luxuria contro Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli si sta godendo un viaggio in Amazzonia con il compagno Lorenzo Biagiarelli. La giornalista condivide sempre le sue avventure con i seguaci e anche questa volta non ha dimenticato di farlo. Peccato che abbia commesso uno scivolone, facendo infuriare molti pugliesi, compresa Vladimir Luxuria. Commentando la città di Leticia, in Colombia, Selvaggia ha dichiarato:

“Leticia come prima impressione ci sembra più brutta di Foggia, ma meglio di Uyuni in Bolivia, che per me resta il parametro assoluto della bruttezza nella galassia”.

Una battuta in perfetto stile Lucarelli, che ha alzato un polverone, con gli abitanti di Foggia che si sono scagliati in massa contro di lei.

Le parole di Vladimir Luxuria

Luxuria, via social, ha così risposto alla Lucarelli:

“Cara Selvaggia, dopo la tragica morte della concittadina Franca la città di Foggia non ha bisogno di commenti estetici da ‘city shaming‘ del tutto opinabili: avrebbe bisogno di parole di conforto, presenza dello Stato, vicinanza e solidarietà”.

La signora Franca di cui parla Vladimir è Francesca Marasco, la titolare di una tabaccheria di Foggia che è stata uccisa da un rapinatore il 29 agosto.

La replica di Selvaggia Lucarelli

La Lucarelli, neanche a dirlo, non ha incassato in silenzio. Replicando a Vladimir ha buttato nel calderone anche Matteo Salvini. Ha tuonato:

“Combo. Accusa di cityshaming e ‘non rispetti la vittima!’ Credo che neppure Salvini sarebbe capace di arrivare a tanto”.

La giornalista ha poi pubblicato una serie di insulti ricevuti dai pugliesi, accusando Luxuria di aver “fomentato la parte peggiore del paese”.