Vladimir Luxuria contro Sabrina Ferilli: i fan si schierano con l'attrice

Vladimir Luxuria si è scagliata contro Sabrina Ferilli a causa delle sue dichiarazioni su Elly Schlein. I fan, però, si sono schierati dalla parte dell’attrice romana.

Vladimir Luxuria contro Sabrina Ferilli

Tramite Twitter, Vladimir Luxuria si è scagliata contro Sabrina Ferilli. Il motivo di tanta rabbia? L’intervista che l’attrice romana ha rilasciato al settimanale Vanity Fair, dove, tra le tante cose, ha detto la sua sul Partito Democratico di Elly Schlein. Vladimir, a quanto pare, non è d’accordo con lei:

“Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso”.

Che cosa ha detto Sabrina Ferilli?

Sabrina Ferilli, pur essendo schierata a sinistra, ha ammesso che il Partito Democratico di Elly Schlein “è troppo radicale e fa fatica a convogliare l’interesse di tutti“. Non solo, parlando di politica ha dichiarato:

“Oggi la sinistra si occupa di alcuni temi assolutamente importanti, come le discriminazioni, ma dovrebbe insistere anche su quelli più trasversali, come il lavoro, la sicurezza, la scuola. (…) L’Italia ha livelli di analfabetismo e di abbandono scolastico preoccupanti, non è stato fatto nulla e la sinistra è stata al governo per tanti anni. Se non coltivi le nuove generazioni, la cultura, come fai a far crescere il Paese?”.

In merito all’aborto ha dichiarato: “La sinistra, pur potendo, non ha mai affrontato il problema degli obiettori di coscienza, che di fatto rendono inapplicabile la legge 194“. Sul salario minimo, invece, ha sottolineato: “Tema, sacrosanto, una battaglia che solo ora è stata sollevata, un po’ in ritardo…“. Infine, Sabrina ha detto la sua anche su Giorgia Meloni:

“È un capo di un governo di destra, e quello è, quello fa. Io sto a sinistra e su tanti temi sono molto distante. Dicono: è preparata. Ma che fosse preparata lo sapevo anche prima. L’errore della sinistra sotto elezioni e stato quello di dire: non votatela perché è fascista, invece di proporre alternative. I sondaggi la danno ancora ben salda, evidentemente la gente è soddisfatta”.

Vladimir Luxuria contro Sabrina Ferilli: i fan sono con l’attrice

Sabrina Ferilli non ha detto nulla di tanto sconvolgente, per cui non è strano che i fan si siano schierati dalla sua parte. Su Twitter fioccano commenti contro Vladimir Luxuria. Si legge: “Quelli furbi qui siete voi che vi limitate a leggere i titoli dei giornali che cercano di acchiappare click, invece che leggere l’intervista intera. Sin dalle elementari insegnano a leggere prima tutto il testo per poi rispondere alle domande“, oppure “Quando vi dicono la verità vi brucia“, o ancora “Ma vi leggete quando scrivete queste considerazioni? La Ferilli ha espresso una sua opinione e subito è partita la campagna ‘contro’. Un po’ come con Dolce e Gabbana. Voi siete pericolosi fascisti, dovreste avere paura di voi stessi!“.