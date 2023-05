Alla fine lo ha conosciuto di persona e non solo per “ritorno social” ed ecco cosa ha detto Vladimir Luxuria del fidanzato di Ilary Blasi: “Affabile e semplice”. Da quanto si apprende l’opinionista de L’Isola ha conosciuto Bastian Muller alla serata romana presso il “Muccassassina”, quella in cui la presentatrice si è scatenata con un look da urlo notato da tutti i media di gossip.

Vladimir Luxuria e il fidanzato di Ilary Blasi

Tutto è successo nella serata-notte di venerdì. I media spiegano che Vladimir Luxuria lo chiedeva ormai da tempo alla conduttrice de L’isola dei Famosi. Lo aveva fatto prima celiando e scherzando durante le puntate del reality e poi anche nel corso di conversazioni private, dato che le due sono molto amiche. E alla fine Luxuria è stata accontentata ed ha conosciuto il nuovo compagno della Blasi, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. E lo ha fatto esattamente in occasione della festa dei 40 anni del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli.

Alla fine le presentazioni ufficiali tra i due

In quella sede Ilary Blasi si è fatta accompagnare dal suo compagno al Muccassassina, locale dove si è tenuta la festa. Ecco, lì la conduttrice dell’Isola ha fatto le presentazioni ufficiali. E Vladimir Luxuria ha voluto dedicare a quell’incontro una storia Instagram. In quella sede ha espresso la sua opinione su Bastian: “Con Ilary Blasi e il simpaticissimo Bastian Müller a Muccassassina ho avuto modo di conoscere una persona affabile e semplice”.