Wanda Nara, in gara a Ballando con le Stelle, si trova talmente bene con il maestro Pasquale La Rocca che l’ha invitato a Istanbul. La moglie di Mauro Icardi ha sorpreso tutti.

Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, il maestro Pasquale La Rocca ha descritto Wanda Nara come una donna sensibile, generosa e per niente diva. La moglie di Mauro Icardi, di tutta risposta, l’ha invitato a Istanbul, dove vive stabilmente da qualche tempo con la sua famiglia.

Pasquale La Rocca ha ammesso che quando ha scoperto che avrebbe gareggiato a Ballando con le Stelle con Wanda Nara non l’ha presa per niente bene. Il maestro ha raccontato:

Così, coreografia dopo coreografia, Wanda e Pasquale sono riusciti a costruire un rapporto speciale, molto profondo. Non a caso, la Nara l’ha convinto a seguirla a Istanbul e lui si è immerso completamente nella sua vita. Il ballerino ha raccontato:

“Mi ha chiesto di andare con lei a Istanbul, dove vive con Mauro Icardi in occasione del compleanno della loro figlia più piccola Isabella. Per qualche giorno sono stato immerso nel suo mondo. Icardi mi ha colpito per la sua umiltà: sono una bella famiglia e intanto ne abbiamo approfittato per allenarci nei balli”.