Bambina morta per appendicite: condannata la dottoressa che l'ha visitata

L'Ausl Romagna dovrà risarcire la famiglia della bambina per 710mila euro.

L’Ausl Romagna è stata condannata a un risarcimento di 710mila euro per un’appendicite non diagnosticata che ha portato alla morte di Teresa, 5 anni.

Teresa morì per un’appendicite non curata

Il caso risale al 17 luglio 2017. Una dottoressa del pronto intervento dell’ospedale Cervesi di Cattolica, in provincia di Rimini, non curò l’appendicite di Teresa e la trattò come un’infezione urinaria.

La piccola morì tre giorni dopo, il 20 luglio, per un malore improvviso che le fece perdere conoscenza. A stroncarla una setticemia diffusa seguita a una peritonite retrocecale, come accertato dall’autopsia, sulla via del ritorno al pronto soccorso.

La dottoressa che visitò la bambina poi morta di appendicite è stata condannata per omicidio colposo

La dottoressa è stata giudicata colpevole di omicidio colposo per colpa medica e condannata a un anno di reclusione (pena sospesa).

A detta della consulente della procura, Teresa è morta per le conseguenze di una peritonite che avrebbero potuto essere evitate se la dottoressa l’avesse tenuta in osservazione o trasferita al pronto soccorso pediatrico di Rimini. Sempre secondo l’accusa, la causa della decisione fu l’inesperienza della dottoressa, all’epoca dei fatti 29enne, unita alla mancanza della strumentazione per la diagnostica.

