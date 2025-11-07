Bambini investiti a Milano: un caso grave e uno meno serio

Milano è tornata a far parlare di sé per una serie di incidenti stradali che hanno coinvolto minori, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale in città. In un solo pomeriggio, due bambini sono stati investiti, uno dei quali ha riportato ferite gravissime, mentre l’altro, fortunatamente, non ha subito conseguenze gravi.

Il primo episodio si è verificato in via Bernardino Verro, intorno alle 17:30, quando un ragazzo di dodici anni è stato travolto da un furgone.

Secondo le prime indagini, il giovane sarebbe sbucato all’improvviso mentre attraversava la strada, lontano dalle strisce pedonali. L’impatto con un Peugeot Boxer, guidato da un ventunenne, è stato devastante, tanto da farlo sbalzare per alcuni metri. I soccorsi sono stati immediati, con l’arrivo di un’ambulanza, un’automedica e persino un elicottero per il trasporto d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il grave incidente in via Bernardino Verro

Secondo quanto riportato dagli operatori sanitari, il dodicenne era incosciente al momento del soccorso e ha subito un grave trauma cranico. Una volta all’ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente per il drenaggio cranico e attualmente si trova in coma farmacologico, con i medici che monitorano costantemente la sua condizione. I genitori, presenti durante i soccorsi, erano visibilmente sconvolti dall’accaduto.

Indagini e responsabilità

La polizia locale ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente del furgone ha fornito assistenza immediata e si è sottoposto ai test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, risultando negativo. Resta da chiarire se il ragazzo si trovasse o meno sulle strisce pedonali al momento dell’incidente.

Il secondo incidente a piazza Durante

Non molto tempo dopo, un altro bambino, di soli nove anni, è stato investito in piazza Durante mentre attraversava la strada con un amico. Questo secondo incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 19.00 e, fortunatamente, le ferite del piccolo sono risultate meno gravi rispetto a quelle del dodicenne. Il bambino è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice giallo, con diversi traumi ma senza rischi imminenti per la sua vita.

La confusione post-incidente

Inizialmente, si era parlato di un pirata della strada che si era allontanato dopo l’incidente. Tuttavia, il conducente dell’auto ha successivamente fermato il veicolo per verificare le condizioni del bambino, ma, dopo aver ricevuto rassicurazioni dall’adulto che lo accompagnava, ha deciso di ripartire. La madre del piccolo ha chiarito la situazione, aiutando gli agenti a ricostruire i fatti.

Questi incidenti avvengono a pochi giorni di distanza dalla tragica morte di Franco Bertolotti, un pensionato di 87 anni, investito da un furgone in via Fratelli Bronzetti. L’investitore, un uomo di 29 anni, è stato arrestato e ora si trova in carcere, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. La sequenza di eventi ha suscitato un rinnovato dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di proteggere i più vulnerabili, come i bambini, sulle strade della città.

Questi eventi evidenziano l’urgenza di un intervento più incisivo per garantire la sicurezza dei pedoni, specialmente nei pressi delle scuole e delle aree frequentate da famiglie. È fondamentale che le autorità competenti lavorino per ridurre il rischio di incidenti e garantire un ambiente più sicuro per tutti.