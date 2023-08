Un gioco in riva al mare finito in tragedia. Un bambino di 6 anni è morto annegato a Sottomarina, frazione di Chioggia.

Bambino di 6 anni muore in spiaggia a Sottomarina

Mamma e papà, originari del Ghana, lo hanno cercato per più di un’ora tra le sabbie dello stabilimento balneare “Astoria beach” di Sottomarina, località marittima di Chioggia, poco distante da Venezia. Nel pomeriggio del 26 agosto il loro bambino di 6 anni stava giocando sulla battigia con i suoi cuginetti, ma a un certo punto è scomparso dalla vista dei genitori.

L’allarme lanciato dagli altoparlanti

A quel punto si è attivata la macchina delle ricerche. Il bimbo, nato in Spagna, non si trovava più. Tra gli ombrelloni e sul bagnasciuga affollato, vicino ai chioschi del lido e tra le siepi. Niente. Scomparso.

A nulla sono serviti gli annunci degli assistenti agli altoparlanti che hanno messo in guardia i bagnanti. Nel frattempo è stato allertato il Suem.

Dopo più di un’ora di ricerche un bagnante ha notato un corpicino che galleggiava al largo, in balia delle onde. Si è tuffato in acqua trascinandolo sul bagnasciuga. Era il corpo del piccolo scomparso, ormai esanime. I medici dell’elisoccorso del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini sulla morte a Sottomarina

I militari della Capitaneria di Porto di Chioggia stanno indagando sull’ennesima tragedia da annegamento, su indicazione del magistrato di turno Federica Baccaglini. Dalle testimonianze dei presenti in spiaggia, il bambino sarebbe sfuggito alla vista dei genitori in spiaggia, tranquilli mentre giocava con i cuginetti. Mamma e papà erano in vacanza con zii e cuginetti.

Non è stata disposta l’autopsia.

Il sindaco di Chioggia, Marco Armelao, l’ha definita “una tragedia immane”. Il primo cittadino esprime cordoglio a nome della città. “Ci stringiamo attorno a loro in questo momento difficile da accettare. Credo che in questo momento ci sia solo il silenzio come atto di amore verso questa piccola creatura. Un grazie va dato sempre anche ai nostri giovani bagnini che quest’anno e non solo si sono sempre distinti e prodigati in salvataggi di vite umane. Un grazie anche al personale del 118”.