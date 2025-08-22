Sgancia la cintura del fratellino e apre la portiera, bambino di un anno e me...

Sgancia la cintura del fratellino e apre la portiera, bambino di un anno e me...

Incidente gravissimo nel Lazio, dove un bimbo di appena un anno e mezzo è caduto dall’auto in corsa sulla provinciale. Ora è ricoverato in gravissime condizioni.

Sgancia la cintura del fratellino e apre la portiera: bambino di un anno e mezzo cade dall’auto in corsa

Terribile quello che è successo questa mattina nel Lazio, sulla provinciale che da Corchiano porta a Viterbo.

Secondo le prime ricostruzioni, un bambino di appena un anno e mezzo è caduto dall’auto in corsa. Sarebbe stato il fratellino di cinque anni, seduto accanto a lui, a sganciarli la cintura del seggiolino e poi ad aprire la portiera. La madre, alla guida, ha subito fermato l’auto ed è corsa col figlio sanguinante in braccio all’ospedale Santa Rosa.

Bambino di un anno e mezzo cade da auto in corsa: è gravissimo

Le condizioni del bambino di un anno e mezzo caduto dall’auto in corsa sono apparse subito gravissime, tanto che è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma. Il piccolo è arrivato in stato di incoscienza, avrebbe preso una brutta botta in testa, al momento non si sa se sia o meno in pericolo di vita. In ospedale è giunta anche la Polizia al fine di ascoltare la madre e accertare che si sia trattato di un incidente. Il fratellino del piccolo non ha riportato ferite.