Bambino di 8 anni investito da una moto mentre attraversa la strada per rincorrere il pallone

Un bambino di 8 anni è stato investito da una moto mentre attraversava la strada per rincorrere il pallone, ad Artogne, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 13 novembre.

Momenti di grande paura ad Artogne, in provincia di Brescia. Un bambino di otto anni è stato investito da una moto nel pomeriggio di ieri, domenica 13 novembre. Il bambino stava attraversando via Gianico di corsa per andare a prendere il pallone. In quel momento è passato un motociclista, che non ha avuto il tempo per sterzare e ha travolto in pieno il piccolo.

Le condizioni del bambino

Sono stati subito chiamati i soccorsi, che sono arrivati con due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso da Bergamo.

L’allarme per fortuna è rientrato, il piccolo era molto spaventato e dolorante, ma le sue condizioni non erano critiche. Dopo le prime cure è stato portato al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia per tutti gli esami del caso. Il motociclista è rimasto illeso. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Breno.