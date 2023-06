Bancomat, è possibile prelevare contanti senza la carta? La risposta è sì, almeno in alcune banche, che hanno dato la possibilità di ritirare dei soldi con la tessera sanitaria.

Bancomat, niente carta? In alcuni sportelli si può già prelevare con la tessera sanitaria

A tutti sarà capitato almeno una volta di essere senza soldi e di non avere con sé la carta di credito o il bancomat. Molti ricorrono ai pagamenti digitali, ma non tutti hanno così tanta dimestichezza con lo smartphone, per cui è necessaria una soluzione alternativa. Ci sono già diverse banche che danno la possibilità di effettuare transazioni e ritirare al bancomat tramite la tessera sanitaria. Solitamente viene usata per accedere al Servizio Sanitario Nazionale, per acquistare farmaci, prenotare visite ecc. Ma ora può essere usata anche per i pagamenti digitali e per ritirare contanti agli sportelli ATM.

Bancomat, come prelevare con la tessera sanitaria

Come si legge sul sito dell’istituto bancario, grazie all’accordo con Intesa Sanpaolo. è possibile prelevare contanti in tutti i punti convenzionati Mooney abilitati. Negli esercizi convenzionati Mooney abilitati al servizio puoi prelevare contanti se sei titolare di una carta di debito emessa da Intesa Sanpaolo, ISPB e Fideuram. Basta inserire la tessera sanitaria o il codice fiscale nel POS degli esercizi convenzionati e scegliere l’importo da prelevare, poi inserire nel POS la carta di debito, controllare che l’importo sia corretto, digitare il pin e confermare. Inoltre il sito ricorda per i tuoi prelievi di contanti puoi usare le carte di debito: BancoCard, XME Card Plus, Carta Insieme Debito e, per la clientela Business, Carta Debit e Carta Debit Plus in base al circuito riportato sulla carta stessa. Il servizio è attualmente non disponibile per la carta BancoCard Basic che è abilitata al circuito PagoBancomat® e Bancomat.