Barbara Berlusconi, il look da Barbie ha un costo esagerato: i dettagli

Barbara Berlusconi è stata avvistata con il suo compagno, Lorenzo Guerrieri, e ha attirato l’attenzione generale con un look rosa shocking dal costo esagerato.

Barbara Berlusconi: il look

Barbara Berlusconi è stata paparazzata per le vie di Milano in compagnia di Lorenzo Guerrieri, con cui avrebbe pranzato in un ristorante esclusivo. Ad attirare l’attenzione dei paparazzi è stato il look da lei sfoggiato e che sarebbe stato costituito da un blazer di colore rosa e doppiopetto di Gabriela Hearst dal costo di 3.300 euro, una borsetta modello Le Bambino di Jacquemus da 550 euro e infine dagli occhiali di Spektre Eyewear modello Metro da 185 euro, per un totale di oltre 4mila euro.

I fotografati hanno sorpreso la coppia che passeggiava come se nulla fosse e Barbara Berlusconi si è accorta della loro presunta solo una volta risalita in macchina. La figlia di Silvio Berlusconi non è sembrata affatto infastidita dalla presenza dei paparazzi e anzi, li ha salutati sorpresa e sorridente. A giugno è scomparso il padre di Barbara e dei suoi 4 fratelli e i funerali ufficiali – a cui tutti loro hanno preso parte – si sono tenuti in piazza Duomo a Milano. Barbara, così come i suo fratelli, ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa del genitore.