Barbara D'Urso approda su Netflix: i dettagli

Stando ai rumor in circolazione da gennaio Barbara D’Urso sarà impegnata con un nuovo progetto che prenderà il via su Netflix.

Barbara D’Urso su Netflix: i dettagli

Non appena scadrà ufficialmente il suo contratto con Mediaset (a partire da gennaio 2024) Barbara D’Urso potrebbe essere alle prese con un nuovo impegno lavorativo: la conduttrice sarebbe stata ingaggiata dalla nota piattaforma di streaming Netflix per recitare in una serie tv thriller a sfondo sociale e in lingua inglese. Al momento sulla questione non sono emerse conferme o ulteriori dettagli e per saperne di più ai fan non resta che attendere.

Intanto sono in molti ad attendere che la conduttrice sveli la sua “verità” in merito al suo controverso addio a Mediaset e sulla questione, attualmente, non sono emersi ulteriori particolari. La conduttrice non ha fatto segreto di aver sofferto per esser stata mandata via da Mediaset in maniera improvvisa e senza poter salutare dignitosamente il suo pubblico. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

“Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”, ha detto lei dopo il suo addio alla rete.