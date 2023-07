La conduttrice Barbara d’Urso ricorre ai social per salutare il pubblico di Pomeriggio 5, dopo aver rotto il silenzio e aver raccontato la sua versione dei fatti rispetto all’addio alla trasmissione e, presumibilmente, anche a Mediaset.

Barbara d’Urso ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5 con un messaggio su Twitter

“Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà”, si legge nel post condiviso dalla ormai ex conduttrice di Pomeriggio 5 sul suo profilo Twitter ufficiale.

“A tutti voi va la mia gratitudine… Col cuore… E non finisce qui…”, ha concluso.

Poco dopo la pubblicazione del tweet, il messaggio ha fatto incetta di like e ha ricevuto centinaia di commenti. La maggior parte di questi hanno espresso solidarietà e vicinanza alla d’Urso.

La versione della conduttrice sull’addio al format

L’addio a Pomeriggio 5 era stato commentato nelle scorse ore dalla conduttrice in occasione di un’intervista rilasciata a Repubblica. “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione”, ha detto, smentendo il comunicato Mediaset secondo il quale la decisione di lasciare il format sarebbe stata presa di comunce accordo tra le parti.

“Io non ho concordato niente”, ha precisato la d’Urso. “Una sentenza, lasciata a casa in pochi giorni senza alcun preavviso. Ne ho sopportate tante, ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no”, ha concluso.