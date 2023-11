Barbara D'Urso: "Le persone mi fermano per strada, ecco cosa mi dicono"

Dopo il suo addio a Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha confessato quale sarebbe il suo attuale rapporto con i fan.

Barbara D’Urso: il rapporto con i fan

Barbara D’urso si è lamentata pubblicamente per non aver potuto salutare come avrebbe voluto il suo pubblico tv e nelle scorse ore, al Corriere della Sera, ha confessato quale effetto le farebbe incontrare i suoi fan. “Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: ‘Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te’. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto. Siete meravigliosi”, ha dichiarato la conduttrice, che al momento è impegnata a teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze.

Nonostante il doloroso addio al suo storico programma, la conduttrice ha affermato di stare bene e ha dichiarato che avrebbe molti progetti in cantiere. “Sono sempre una stacanovista che fa trecentomila cose. È una calma apparente”, ha ammesso. In tanti si chiedono quali saranno i suoi prossimi impegni tv e se ci saranno presto novità per quanto riguarda il suo addio a Mediaset. Secondo indiscrezioni la conduttrice sarà presto ospite in qualche programma tv dove racconterà i retroscena sul suo addio all’emittente tv.