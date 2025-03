Si scava incessantemente tra le macerie di una palazzina, già sgomberata alcuni mesi fa dopo essere stata dichiarata pericolante, crollata improvvisamente a Bari. L’incidente si è verificato a poca distanza dal centro cittadino, nel quartiere Carassi e sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori, tra ambulanze e vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di ricerca non potendo escludere il rischio che qualcuno possa essere rimasto sepolto sotto le macerie. In particolare si teme che una persona fosse presente nell’edificio al momento del crollo, in quanto nonostante l’ordinanza di sgombero non avrebbe lasciato la palazzina.

Crolla palazzina a Bari: si scava senza sosta tra le macerie

“Un boato, poi tutto è venuto giù”. Sono queste le prime testimonianze di coloro che erano nelle vicinanze della palazzina durante gli istanti del tremendo crollo. I vigili del fuoco della squadra Usar, specializzati nelle operazioni di soccorso in esplosioni, eventi sismici, dissesti statici e idrogeologici e crolli, stanno operando in loco.

L’edificio era una palazzina di cinque piani ubicata tra via De Amicis e via Pinto: lo sgombero era avvenuto, dopo essere stata dichiarata pericolante, mesi fa (l’evacuazione era avvenuta a febbraio 2024 su ordinanza del Comune) ma non è da escludere la possibile presenza di persone all’interno. La palazzina era oggetto di lavori di consolidamento ma secondo quanto ricostruito alcune persone, con tutta probabilità clochard, sarebbero entrate al suo interno ripetutamente in orario notturno per dormire. Vito Leccese, sindaco di Bari, è sul posto insieme a Carla Spagnuolo, pm della procura di Bari.

Crollo palazzina a Bari: le prime ipotesi

Su Facebook il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha scritto: “Sto seguendo personalmente le operazioni di soccorso a seguito del crollo di via De Amicis a Bari, coadiuvando il sindaco di Bari, Vito Leccese, e l’assessore Domenico Scaramuzzi. Li ho messi in contatto con il Comandante dei Vigili del Fuoco, al quale ho rappresentato la piena disponibilità a mettere a disposizione uomini e mezzi della Protezione Civile Regionale per le operazioni di soccorso e per rendere meno disagevole la collocazione dei cittadini che hanno dovuto evacuare gli immobili vicini a quello crollato”.

A coadiuvare i vigili del fuoco vi sono anche gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico pugliese e due unità cinofile. Nel frattempo oltre ad aver isolato l’area del crollo le utenze di luce e gas sono state staccate. Si ipotizza, ma occorrerà effettuare ulteriori analisi in tal senso, che il crollo sia avvenuto a seguito del cedimento di un pilastro centrale. Le persone che si trovavano nei vicini edifici sono state soccorse e portate al sicuro.