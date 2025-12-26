Nel giorno di Natale, Bari ha pianto la scomparsa di Pietro, un senzatetto di 66 anni, trovato morto in strada probabilmente a causa di un malore improvviso. La sua storia racconta solitudine, fragilità e l’importanza della solidarietà anche nelle piccole azioni quotidiane.

Bari, tragedia il giorno di Natale: senzatetto di 66 anni trovato morto in strada

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato senza vita il giorno di Natale a Bari, in piazza Cesare Battisti, nel cuore della città. Si chiamava Pietro e avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 10 gennaio. Secondo quanto riferito dall’associazione di volontariato In.Con.Tra., impegnata da anni nell’assistenza ai senzatetto, la causa del decesso sarebbe un improvviso malore.

La sera precedente, il 24 dicembre, Pietro aveva ricevuto il tradizionale regalo natalizio distribuito dall’associazione: una scatola contenente dolci e un pensiero personale, insieme al cambio delle coperte e a una pulizia veloce della sua nicchia in strada.

Bari, senzatetto di 66 anni trovato morto in strada: chi era Pietro

Pietro, originario della Moldavia aveva vissuto a lungo in Romania, era un uomo di cultura e grande amante della lettura. Durante gli incontri con i volontari, amava confrontarsi su romanzi, racconti e poesie.

Tra i suoi testi preferiti, una poesia in particolare aveva catturato il suo cuore: “Sacro è sentirsi così ricco da poter chiedere a Dio se ha bisogno di qualcosa“. Questo verso, riportato dall’associazione, sintetizza la sua sensibilità e il modo in cui affrontava la vita nonostante le difficoltà.