Bari, violentò una studentessa in ambulanza dopo una festa: arrestato

Una violenza sessuale in ambulanza la notte di Halloween a Bari ai danni di una studentessa costa l'arresto ad un paramedico di 36.

Lo scorso Halloween, nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, un paramedico volontario di 36 anni avrebbe violentato una studentessa universitaria nell’ambulanza nella quale la ragazza si trovava dopo essersi sentita male per aver bevuto troppo ad un festa.

Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata.

L’abuso si sarebbe verificato nel mezzo medico fuori dal Palaghiaccio di Bari, dove l’ambulanza – come da prassi – stazionava per via della festa in corso all’interno del palazzetto.

Stando a quanto fin qui emerso sulla vicenda, la ragazza, una volta salita sul mezzo, sarebbe stata sedata e in seguito aggredita sessualmente dal sanitario, con l’abuso che sarebbe durato per ore secondo l’accusa.

A denunciare il fatto è stata la studentessa che, solo diversi mesi dopo, ha trovato il coraggio di raccontare la sua storia alle forze dell’ordine.

Proprio quest’ultime sarebbero al lavoro per cercare di capire di più sull’accaduto e valutare se il paramedico si sia avvalso o meno della collaborazione di altri soggetti.