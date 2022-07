Barlassina, pauroso scontro fra due auto nella notte: grave un 52enne

Un uomo di 52 anni sta lottando tra la vita e la morte dopo il grave incidente che l'ha visto coinvolto questa notte a Barlassina

Due automobili si sono rese protagoniste di un pauroso sinistro, avvenuto questa notte a Balrassina, in Brianza. I due mezzi si sono scontrati ad alta velocità, un uomo è stato sbalzato fuori dalla sua auto ed è finito a terra in un locale: attualmente è ricoverato in codice rosso.

Barlassina, pauroso scontro tra due automobili: l’incidente

L’incidente è avvenuto poco dopo le 22.30 di ieri, 9 luglio, lungo via Longoni a Barlassina, in Brianza. Una Volkswagen si è scontrata con una Bmw serie 1 ad alta velocità. A bordo della Volkswagen c’era un uomo di 52 anni che, dopo lo scontro, è stato sbalzato fuori dal mezzo fino a finire steso a terra in un locale. A bordo della Bmw, invece, c’era un 28enne, rimasto illeso.

L’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto sono arrivate un’automedica del 118 e un’ambulanza, insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno, che hanno lavorato per diverse ore per stabilire le responsabilità del sinistro. Il 52enne è stato trasportato al Niguarda, dove è ora ricoverato in codice rosso.