Bassetti: “Regole di quarantena da cambiare o per molti votare sarà difficile”

Matteo Bassetti torna sulla questione della libertà di movimento dei positivi covid: “Regole di quarantena da cambiare o per molti votare sarà difficile”

Matteo Bassetti ne è certo ed ha prefigurato quello scenario in un post sulla sua pagina Facebook: “Le regole della quarantena attuali sono da cambiare o per molti votare sarà difficile”. L’infettivologo spiega che se dovessero salire i contagi ci sarebbe un problema da risolvere e sarà un problema legato al diritto di voto per la scadenza politica d’urna del 25 settembre.

Di quale problema parla Bassetti? Del fatto che attualmente chi è positivo al coronavirus non può ancora uscire di casa.

Bassetti: “Regole di quarantena da cambiare”

Ha scritto il direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova: “Se ci sarà una nuova fiammata di contagi a settembre (molto probabile) e non si cambieranno le regole della quarantena, moltissimi italiani non potranno votare“. La questione affrontata è quella dell’isolamento dei positivi a Covid-19, su cui è attesa una circolare del ministero della Salute.

Far uscire i positivi con Ffp2 per votare

Bassetti ha colto l’occasione per ribadire che questa è “una ulteriore buona ragione per cambiare regole che sono ormai vecchie e inutili”. In buona sostanza l’appello dell’infettivologo è questo: “Consentiamo ai positivi di poter uscire e votare indossando la mascherina. Molti altri Paesi l’hanno già fatto da tempo”.