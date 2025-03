Spesso si hanno notizie di persone che contraggono malattie o infezioni per via del cibo che ingeriscono o perché questo risulta avariato o perché non si seguono i corretti procedimenti di cottura. Il risultato è più o meno il medesimo in entrambi i casi persone che stanno male o che addirittura rischiano di perdere la propria vita. Un caso simile si è verificato in USA.

I pericoli del cibarsi di carne cruda o poco cotta

La cottura del cibo come è risaputo permette di uccidere buona parte dei batteri presenti nelle sostanze, infatti questa sterilizza il prodotto che una volta ingerito viene correttamente smaltito dal nostro corpo.

Un maggiore pericolo lo si ha con la carne cruda che non essendo stata sottoposta al trattamento di cui sopra ha un maggior numero di agenti patogeni, a volte può capitare che il cibo sia infetto e questi batteri colpiscano le persone che lo hanno mangiato causando loro complicanze a livello sanitario.

Uomo colpito da Brucellosi dopo aver mangiato carne di cinghiale

Un uomo è stato colpito da un raro batterio che causa una malattia chiamata Brucellosi dopo che aveva mangiato carne cruda di cinghiale.

Egli aveva contratto il batterio responsabile della malattia nel lontano 2017, solo poco tempo fa però è stato possibile diagnosticare la presenza all’interno del corpo poiché aveva colpito il defbrillatore, il ventricolo sinistro del cuore e la vena succlavia, come riportato da Fanpage.it

Dopo aver avuto questa diagnosi i medici dell’ospedale in Alabama dove si era recato hanno quindi optato per rimuovere il defibrillatore e di curare l’infezione con degli antibiotici.

Questo caso è emblematico perché è l’unico al mondo dove è stato necessario rimuovere completamente il dispositivo e inserirne uno nuovo. Dopo la cura antibiotica il paziente, un 70 enne della Florida, ha smesso di avere i dolori di cui soffriva ed è tornato ad avere una vita sana e attiva.