Macabra scoperta a Battipaglia. Trovato il cadavere di un uomo in mezzo all'erba. Le indagini sono in corso.

Un terribile dramma si è consumato questa mattina, 18 maggio 2023, a Battipaglia. Alcuni passanti hanno fatto una macabra scoperta, trovando un cadavere in mezzo all’erba.

Battipaglia, trovato il cadavere di un uomo in mezzo all’erba

Un terribile dramma si è consumato nella mattinata di oggi, giovedì 18 maggio 2023, a Battipaglia. Alcuni passanti hanno fatto una macabra scoperta. Nella zona verde di via Generale Ferrante Gonzaga, è stato trovato il cadavere di un uomo, tra i 40 e i 45 anni, in mezzo all’erba. Una triste scoperta che ha colpito tutta la comunità. Per il momento i dettagli della vicenda sono ancora pochi.

Cadavere trovato a Battipaglia: le indagini sono in corso

Alcune persone che stavano passeggiando hanno avvistato il cadavere di un uomo in mezzo all’erba. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, che hanno confermato il decesso, mentre gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato le indagini per risalire alla causa della morte. Nei pressi dell’area verde sarebbero state trovate delle siringhe. Per il momento non sono state fornite maggiori informazioni sull’identità della vittima e su eventuali dettagli su cui stanno indagando.