BCE alza nuovamente i tassi d'interesse di 25 punti base. Lagarde: "Non sono al picco"

Non si mette bene per chi ha mutui in corso. La Banca Centrale Europea ha annunciato che i tassi di interesse hanno subito un rialzo di 25 punti base, portandosi dunque ai 4,5%, il massimo mai raggiunto ad oggi. Nel comunicato diramato in seguito alla riunione tenuta dal Consiglio Direttivo è stato spiegato che l’inflazione è in diminuzione, nonostante “ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato”.

BCE alza i tassi: le stime sull’inflazione

A pesare particolarmente sarebbero soprattutto i rincari dei prezzi dell’energia. Secondo le stime fornite dalla stessa Banca Centrale Europea, l’Inflazione dovrebbe passare dal 5,6 del 2023, al 3,2 del 2024. Per arrivare ad un’inflazione che si aggiri intorno al 2% (2,1%), dovremmo aspettare il 2025.

Così Christine Lagarde ha commentato l’aumento: “I tassi non sono al picco e non abbiamo una definizione di quale possa essere questo picco”, rimarcando: “Abbiamo analizzato i dati, ovviamente i governatori avevano delle opinioni diverse rispetto all’aumento dei tassi o una pausa, ma posso dire che una solita maggioranza ha optato per l’aumento”. Ha poi osservato: “I tassi rimarranno a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario, non abbiamo discusso per quanto tempo”.

Salvini: “Lagarde vive su Marte”

Nel frattempo, non si è fatto attendere il commento critico del ministro dei trasporti, Matteo Salvini che ha bocciato il provvedimento. Davanti alle telecamere di Stasera Italia su Rete 4, ha dichiarato: “Christine Lagarde vive su Marte. È il classico esponente che dice che l’operazione d’urgenza è perfettamente riuscita ma intanto il paziente è morto”.