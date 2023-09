L'allarme di ABI: Tassi sui mutui più alti da 11 anni

I tassi su prestiti e mutui toccano il 4,29%, picco che non si raggiungeva da 11 anni: il report dell'Abi

Era un picco che non si toccava dall’aprile del 2012, quello dei tassi sui prestiti e sui mutui in Italia, che raggiungono adesso il 4,29%, sulla scia degli aumenti ai livelli di riferimento operati dalla Bce. A lanciare l’allarme è l’ultimo rapporto mensile dell’Abi.

Come mette in luce l’associazione bancaria, gli effetti della politica monetaria restrittiva avviata dalla Banca centrale europea da oltre un anno si stanno manifestando. Segnali di ciò arrivano dalla variazione in negativo del Pil italiano nel secondo trimestre, e con la riduzione della produzione industriale.

Il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita ha segnato un’impennata fino a raggiungere il 3,36% nel solo mese di agosto, cifra superiore di 307 punti base rispetto allo 0,29% segnato a giugno 2022, ultimo mese prima dei rialzi dei tassi della Bce. È un valore superiore, anche se solo leggermente, alla media dell’area euro.

Ridotti i prestiti a famiglie e imprese

Sempre nel mese di agosto è da segnalare il drastico calo dei prestiti per imprese e famiglie: rispetto al 2022 il dato riporta una diminuzione del 3,3%, in linea con la tendenza registrata a luglio, in cui si riportava già un calo del 2,2%. Sono le imprese quelle maggiormente interessate da tale contrazione (-4,0%).