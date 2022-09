Bce: Visco, 'ingiustificate accuse su ritardo riequilibrio politica monetaria'**

Roma, 30 set. – (Adnkronos) – "Le affermazioni secondo cui il Consiglio direttivo della BCE avrebbe erroneamente ritardato il riequilibrio della politica monetaria appaiono ingiustificate". Lo sottolinea il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in un intervento organizzato dalla Florence School of Banking and Finance, in corso nel capoluogo toscano, ricordando che "la normalizzazione dell’orientamento monetario è in atto dallo scorso dicembre quando il Consiglio direttivo ha annunciato l’avvio della riduzione degli acquisti netti di titoli nell’ambito dei suoi programmi di “espansione quantitativa”.

"Nella prima parte di quest’anno – ricorda – il processo ha accelerato, evitando gli effetti potenzialmente pericolosi di un calo troppo forte, gli acquisti sono stati conclusi il 1° luglio e poche settimane dopo, abbiamo iniziato ad aumentare i tassi ufficiali in misura molto significativa (50 punti base a luglio e 75 a settembre) con l’uscita da livelli, a lungo negativi".

"E' un cambiamento radicale della politica monetaria" riconosce, spiegando che "siamo usciti dalla fase di Quantitative Easing ma non siamo in una 'monetary dominance' ".