Si è celebrato oggi il 75esimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione. Protagonista a Montecitorio, davanti alle massime cariche della Repubblica, Bebe Vio che ha ribadito l’importanza dello sport. La campionessa paralimpica ha dichiarato che, sia praticato a livello agonistico che dilettantistico, lo sport rappresenta un importante strumento d’integrazione sociale e di dialogo culturale, fondamentale per la diffusione di valori come la lealtà, l’impegno, lo spirito di squadra e il sacrificio.

L’intervento di Bebe Vio

Queste le parole della schermitrice durante la cerimonia: “È molto bello essere qui a rappresentare i giovani. Settantacinque anni della Costituzione sono tantissimi, io ricordo qui l’articolo 34 che riguarda l’istruzione. Io l’ho vista come un mezzo per trasformare i sogni in obiettivi. Il sogno resta un sogno se resta nel cassetto, l’istruzione ci dà la possibilità di tirare fuori il sogno dal cassetto. La squadra che si crea con i compagni di classe è pazzesca, ti fa dire ‘arriviamoci insieme’. Io mi sono finalmente laureata, è stata un’impresa, ma ce l’ho fatta. Tutti mi dicono come fai a fare tutto? In realtà siamo bravi ad inventarci scuse e dire ‘non ce la faccio’, in realtà la mia fortuna è quella di avere una combo tra sport e scuola. Da domani avremo lo sport in Costituzione con l’ultima votazione qui alla Camera, io penso sia una cosa incredibile. Tutto questo per dirvi: ragazzi sognate, poche scuse e lavorate“.

La cerimonia

Presente a Montecitorio anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia si è aperta con Andrea Bocelli che ha cantato l’Inno d’Italia.

Tra i presenti, oltre a Valeria Marini entrata insieme al compagno Gimmi Cangiano, anche gli studenti dell’ultimo biennio della scuola superiore e studenti universitari provenienti da atenei di diverse città italiane.

