Migranti, il Cdm approva la stretta: tutte le misure

Il Consiglio dei ministri delibera favorevolmente sulla nuova stretta relativa alla gestione dei flussi di immigrazione. Tra le misure approvate spicca quella in merito agli ingressi illegali in Italia: il soggetto rischierebbe di essere trattenuto nei centri di accoglienza fino a 18 mesi prima del rimpatrio, partendo con sei mesi e possibilità di proroga per ulteriori 12.

Cdm, approvate nuove strette su migranti: fermi fino a 18 mesi per chi arriva in Italia illegalmente. Ecco tutte le misure

Ad oggi il limite di trattenimento per i richiedenti asilo è fissato a 12 mesi. Come riportato da Palazzo Chigi, “non verrà modificato, ma diventerà effettivo grazie alla realizzazione dei necessari centri di permanenza per chiunque sbarchi illegalmente in Italia, richiedenti asilo compresi“.

Partirà infatti la realizzazione di nuovi centri per il rimpatrio nelle mani del ministero della Difesa. Le località in cui verranno allestiti dovranno presentare alcune caratteristiche: “Dovranno essere in località a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili“.

Meloni: “Tutelare i veri minori è il nostro obiettivo. Centrodestra lavora compatto“

La prossima settimana sull’agenda del Consiglio dei ministri è già stato previsto un nuovo tema, relativo ai minori non accompagnati. “Il nostro obiettivo è tutelare i veri minori per evitare, come accade ora, che con una semplice autocertificazione chiunque possa essere inserito nei circuiti rivolti ai minori“, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni.

“Su questi temi, come su tantissimi altri, tutto il centrodestra ha la stessa visione e che tutti lavorano nella stessa direzione, a dispetto di quello che si legge e si tenta di raccontare in questi giorni” ha proseguito premier Meloni in merito a questa nuova stretta.