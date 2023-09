Il governo si riunirà a breve per discutere del tema dei migranti, in particolare nel prossimo Cdm si parlerà dei rimpatri.

La questione dei migranti tiene banco tra le fila del governo. Nelle prossime ore, in particolare, è previsto un Cdm che tratterà il tema dei rimpatri.

La questione migranti

Dopo la visita di Ursula Von der Leyen e Giorgia Meloni a Lampedusa, rimane l’emergenza della gestione del centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola.

Il tema dei migranti rimane in primo piano e bisogna intervenire con un urgenza, per questo il governo ha in programma un Consiglio dei Ministri dove si parlerà dell’aspetto dei rimpatri.

Sul tavolo la norma sull’estensione del trattenimento per il rimpatrio fino a 18 mesi.

La gravità della situazione è chiara anche a livello europeo. Roberta Metsola, presidente del Parlamento Ue, ha detto da New York che bisogna passare dalle parole ai fatti e servono delle azioni concrete.

Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa

L’hotspot è stracolmo di ospiti. Questa mattina sono giunti 33 migranti a molo Favarolo, in un barchino soccorso dalla motovedetta Cp302 della Guardia Costiera.

Queste persone si aggiungono alle oltre 1.000 che si trovano nel centro di prima accoglienza, che ormai da tempo accoglie migranti nel oltre la sua capienza.

In poche ore a Lampedusa sono arrivati 7 barconi con un totale di 271 migranti.

L’appoggio di Germania e Francia sulla questione migranti

Dopo alcune polemiche, Francia e Germania stanno facendo passi in avanti per fare fronte unito con l’Italia sulla questione migranti.

Oggi, 18 settembre, Darmanin è atteso a Roma per discutere di cooperazione europea in merito alla situazione di Lampedusa.

La ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser invece, ha dichiarato l’appoggio alla proposta della Von del Leyen di espandere la sorveglianza aerea e navale dei confini esterni dell’Ue.