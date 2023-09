Migranti, Meloni: "L'Africa è una polveriera. Sinistra ci spieghi quali sono le sue soluzioni"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta alla trasmissione “Dritto e Rovescio” andata in onda su Rete 4 domenica 17 settembre. Molti i temi affrontati nella lunga intervista a Paolo Del Debbio, tra questi anche il nodo dell’immigrazione: “L’Africa è una polveriera, ci sono centinaia di milioni di persone che potrebbero ritenere di vivere una vita migliore in Europa ma noi non le possiamo accogliere”, ha dichiarato.

Migranti, Meloni a Dritto e Rovescio: “Io Penelope, ma la sinistra prova a smontare”

Nella sua lunga riflessione, Meloni ha espresso il complesso tema dell’immigrazione senza troppi mezzi termini: “Se qualcuno pensa di affrontare un problema così epocale chiudendolo in Italia non è possibile, intanto perché io non lo permetterò, ma in secondo luogo perchè è impossibile impedire che questo fenomeno si abbatta su tutti i Paesi europei”. Hs poi osservato dei sentirsi come il mitologico personaggio di Penelope, infine ha puntato il dito contro la sinistra alla quale ha chiesto: “Se la sinistra ci spiega quali sono le sue di soluzioni rispetto a questo problema epocale ci aiuta, ma lavorare per smontare quello che l’Italia, difendendo il suo interesse nazionale, riesce a far passare in Europa, questo mi fa arrabbiare, perchè sulle cose che riguardano l’interesse dei nostri cittadini si spererebbe che tutti avessero la capacità di marciare insieme, invece di stare a giocare che io faccio Penelope che il giorno costruisco e la notte loro provano a smontare. Non ci stanno riuscendo ma su questo sicuramente c’è stata una regia”.

La critica a Conte: “Faceva campagna elettorale con il superbonus”

Altro grosso tema portato all’attenzione durante l’intervista è stato Superbonus. Su questo punto è stato puntato il dito contro l’ex presidente del Consiglio e capo del Movimento 5 Stele, Giuseppe Conte: “Un politico che dice che una cosa che fa lo Stato è gratuita è un politico che non sa di che cosa parla,, ed è grave, o è un politico che mente, ed è gravissimo. Lo Stato italiano spende soldi degli italiani quando li mette da una parte o li mette dall’altra, quindi non c’è nessuna cosa che lo Stato italiano faccia gratuitamente. E quello che è stato fatto con il Superbonus, per consentire a Giuseppe Conte di fare la campagna elettorale dicendo che gratuitamente potevi efficientare casa tua…” .

“Taglio cuneo contributivo per me misura prioritaria”

Non ultimo la presidente del Consiglio ha toccato il tema del taglio del cuneo fiscale, un obiettivo definito prioritario: “Il taglio del cuneo contributivo fino a sette punti per chi ha redditi fino a 25mila euro e sei punti per chi ha redditi fino a 35mila che ha messo nelle tasche di chi aveva un reddito più basso fino a 100 euro di aumento mensile per me è una misura prioritaria e il mio grande obiettivo è confermarla per tutto il 2024”.