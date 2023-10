Belen ancora assente dai social e i figli con zii e nonni: cosa sta succedendo

Belen Rodriguez continua a essere completamente assente sui social e in tanti, tra i fan, sembrano essere in ansia per le sue condizioni.

Belen Rodriguez assente dai social: i motivi

Da settimane ormai Belen Rodriguez è completamente assente dai social e, nelle ultime foto da lei condivise su Instagram, la showgirl è apparsa visibilmente dimagrita, motivo per cui in tanti tra i suoi fan hanno manifestato preoccupazione per le sue condizioni di salute. Secondo i rumor in circolazione la showgirl si sarebbe anche assentata dalle sue ultime ospitate tv proprio per dei non meglio precisati problemi di salute, e in tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più.

Intanto i suoi figli, Santiago e Luna Marì, continuano a trascorrere il loro tempo libero in compagnia dei nonni e degli zii e, anche per questo motivo, i fan sono preoccupati per le condizioni della showgirl (che in passato ha spesso lasciato intendere di non voler delegare solo alla famiglia o alle tate la gestione dei suoi bambini). Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Belen continua a mantenere il massimo riserbo da quando, nei mesi scorsi, è naufragata per la terza volta la sua storia d’amore con Stefano De Martino (padre di suo figlio Santiago).