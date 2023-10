Belen rompe il silenzio dopo l'assenza sui social: "Bisognerebbe mettersi nei panni degli altri"

Da giorni Belen Rodriguez è assente dai social e in tanti, tra i fan, sono preoccupati per le sue condizioni. Nelle ultime ore la showgirl ha postato un messaggio nelle sue stories.

Belen Rodriguez rompe il silenzio via social

In tanti tra i fan sono preoccupati per le condizioni di salute di Belen Rodriguez che, dopo essersi mostrata visibilmente dimagrita attraverso alcune foto condivise sui social, si è chiusa nel massimo riserbo e non ha partecipato ad alcune ospitate tv. Nelle ultime ore la showgirl ha condiviso una frase che in molti credono essere riferita alla sua particolare condizione di questo periodo e in cui si legge: “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore“.

Al momento la showgirl non ha svelato ulteriori dettagli sulle sue condizioni e sono in tanti a credere che stia attraversando un momento difficile anche a causa della sua rottura da Stefano De Martino. I due si sono separati ormai da diversi mesi e la showgirl è uscita allo scoperto con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. La loro liaison è destinata a durare? In tanti, tra i fan dei social, sperano di saperne presto di più.