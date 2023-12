Belen in intimo, la sorella Cecilia: "Guardatela, senza rotture delle vostre fidanzate"

Belen in intimo, la sorella Cecilia: "Guardatela, senza rotture delle vostre ...

Belen Rodriguez ha condiviso alcune foto bollenti e sua sorella Cecilia è intervenuta via social.

Dopo che Belen Rodriguez ha postato alcune foto in intimo sui social, sua sorella Cecilia ha deciso di intervenire pubblicamente.

Belen Rodriguez: il messaggio della sorella Cecilia

Nelle scorse ore Belen Rodriguez ha condiviso sui social alcuni scatti bollenti in cui era ritratta in lingerie, e sua sorella Cecilia ha scritto: “Eh ora sì… Tutte a dormire. I love you”. A seguire, un fan delle due modelle argentine, ha commentato il suo messaggio scrivendo: “E chi riesce a dormire con queste foto”. Cecilia allora ha risposto scrivendo: “Infatti ho detto tutte a dormire, non tutti. Così voi potete guardare tranquilli senza le rotture delle vostre fidanzate”.

Belen, dal canto suo, ha replicato contro chi invece l’ha aspramente criticata per i suoi scatti bollenti e al momento sembra intenzionata a godersi la sua vita privata senza dare adito alle polemiche social. La showgirl oggi è felice accanto al fidanzato Elio Lorenzoni, che le avrebbe chiesto di sposarlo durante la loro ultima vacanza alle Maldive. Nei giorni scorsi la showgirl è stata ospite a Domenica In, e ha confessato che lei e Stefano De Martino si sarebbero lasciati a causa dei numerosi tradimenti da parte del celebre ballerino. Lui ha preferito non replicare alle sue parole.