La storia d’amore tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino sembra sia finita a causa di numerosi tradimenti e, sulla questione, si è espresso anche Gianmaria Antinolfi, ex fiamma della showgirl.

Gianmaria Antinolfi: l’addio tra Stefano e Belen

Belén Rodriguez e Gianmaria Antinolfi hanno vissuto una breve liaison sentimentale durante l’estate 2020, durante una vacanza a Capri. Per la prima volta l’imprenditore ha deciso di rompere il silenzio sulla relazione avuta con la famosa modella argentina, e in particolare ha commentato le ultime vicissitudini che hanno interessato Belen e Stefano De Martino (che si sarebbero detti addio, sembra, a causa di numerosi tradimenti).

“Ho sempre detto che voglio molto bene a Belén e la incontro sempre con grande piacere, quindi sono soltanto contento che adesso stia bene”, ha confessato Gianmaria, e ancora: “Io penso, in generale, che quando una storia finisce ci siano delle ragioni importanti alla base, per le quali questa storia è finita. Poi rimetterla insieme e riprovarci è sempre una perdita di tempo. Quando il bicchiere è rotto, è rotto. Non si rimette insieme. Io parto da questo presupposto. Se ci provi una volta, due volte, tre volte, insomma…Alla stessa azione, non corrisponde mai un risultato diverso.” Belen commenterà le parole del suo ex nei suoi confronti?