Belen Rodriguez, compleanno in famiglia: la dedica della sorella Cecilia per i suoi 39 anni

Belen Rodriguez ha preferito vivere la giornata del suo 39esimo compleanno stando lontana dalle luci dei riflettori ma sui social sua sorella Cecilia le ha dedicato un tenero messaggio.

Belen Rodriguez: la dedica della sorella

Belen Rodriguez ha compiuto 39 anni e ha trascorso la giornata stando lontana dai social. In molti si chiedono se abbia festeggiato al fianco del fidanzato Elio Lorenzoni o se abbia preferito stare lontana da occhi indiscreti visto il clamore generato nei giorni scorsi dall’avvistamento del suo ex, Stefano De Martino, in compagnia della sua nuova fiamma. Nel frattempo sui social Cecilia Rodriguez, sorella minore della showgirl, le ha dedicato un tenero messaggio in cui ha scritto: “Buon compleanno Belencita, ti amiamo con tutto quello che siamo… Belen Rodriguez. Un giorno vi racconteremmo di questo nostro viaggio”.

In tanti sui social sono curiosi di sapere se Belen svelerà come abbia trascorso la giornata del suo compleanno e se emergeranno ulteriori sviluppi sul suo legame con Elio Lorenzoni. Al momento la showgirl non ha rilasciato interviste sul suo nuovo legame sentimentale e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà. Lei ed Elio a quanto pare sono amici da oltre 10 anni, ma solo di recente il loro rapporto si è trasformato in qualcosa di più.