Belen Rodriguez è incinta? La sua risposta a un fan

Nelle ultime ore sui social si è diffusa la voce secondo cui Belen Rodriguez sarebbe stata in attesa del suo terzo figlio e lei stessa ha deciso di rompere il silenzio.

Belen Rodriguez incinta? L’indiscrezione

Nelle ultime sono diventate sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui Belen Rodriguez sarebbe stata in attesa del suo terzo figlio, ma sulla questione la stessa showgirl ha deciso di rompere il silenzio via social e, in risposta a un fan che le chiedeva proprio se fosse in dolce attesa, ha risposto: “Non sono incinta, sono solo serena”. La showgirl a quanto pare starebbe vivendo un periodo a dir poco roseo accanto al fidanzato Elio Lorenzoni, con cui fa coppia fissa da circa 5 mesi.

Di recente la showgirl ha acquistato un nuovo lussuoso attico a Milano, e si vocifera che andrà a vivere lì proprio insieme all’imprenditore bresciano e ai suoi due figli (Santiago e Luna Marì). Al momento la showgirl non ha rotto il silenzio sul suo addio a Stefano De Martino, e sembra che lei e il ballerino siano intenzionati a mantenere la loro privacy per proteggere il figlio avuto insieme, Santiago. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più.