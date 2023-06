Belen Rodriguez, la showgirl dice addio a Mediaset? L'indiscrezione

Per la conduttrice e showgirl argentina, Belen Rodriguez, potrebbe essersi chiuso un ciclo durato oltre un decennio. Il nome di Belen, stando a quanto emerge da un’indiscrezione di Dagospia, potrebbe non essere incluso nella prossima stagione di Mediaset.

Sembrerebbe infatti che Belen non sia stata riconfermata a Le Iene, programma che fino a qualche mese fa conduceva in coppia con Mammuccari. Oltre a ciò avrebbe rifiutato di far parte del cast dell’altro suo programma di punta, “Tu Si Que Vales”.

Belen Rodriguez lascia Mediaset: in quali programmi potremmo vedere la conduttrice

Belén Rodriguez potrebbe prendere parte a Celebrity Hunted, show di Prime Video che è arrivato alla sua quarta edizione. Questo nei fatti potrebbe essere l’unico programma al quale parteciperà alla prossima stagione.

La showgirl gareggerà con la sorella Cecilia Rodriguez, mentre tra gli altri VIP inclusi nel cast ci saranno Raul Bova e Rocío Muñoz Morales o ancora Ernia e Gue.

Chi potrebbe prendere il suo posto a Le Iene

E per quanto riguarda Le Iene? Chi prenderà il suo posto? Stando a quanto si apprende, al timone del programma di Davide Parenti, potrebbe esserci Veronica Gentili. Quest’ultima conduce su Rete 4 il programma Controcorrente: potrebbe essere sua la prima serata del martedì di Italia 1.