Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a far discutere per via della loro presunta crisi e ai fan dei social non è sfuggito un dettaglio tra le stories della showgirl.

Belen Rodriguez e Stefano in crisi

Da tempo Belen non si mostra più insieme a Stefano De Martino e sui social si è sparsa la voce che lei e il ballerino stiano attraversando un periodo di crisi. Stando a quanto emerso sui social, i due non si mostrerebbero insieme da tempo e nelle ultime ore Belen non ha espresso le sue congratulazioni ad Adelaide De Martino, la sorella minore di Stefano che ha appena annunciato di aspettare un bambino.

Sempre attraverso i social Belen ha postato l’immagine del libro che starebbe leggendo, e che è Gli amori difficili di Italo Calvino. In tanti si chiedono se quello postato dalla showgirl non possa essere un indizio in merito alla sua presunta crisi con De Martino che, come lei, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più e si chiedono se i due torneranno a parlare pubblicamente della loro storia d’amore e del loro discusso ritorno di fiamma.