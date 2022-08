Belen Rodriguez provoca Giulia Tordini: la nuova fiamma di Antonino incassa in silenzio la prima frecciatina social.

Via Instagram, Belen Rodriguez ha provocato Giulia Tordini, nuova fiamma di Antonino Spinalbese. Questo, almeno, è quanto sostiene il chiacchiericcio. La showgirl argentina, molto probabilmente, non gradisce la donna che potrebbe diventare la matrigna di sua figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez provoca Giulia Tordini

Giulia Tordini e Antonino Spinalbese sono una coppia da qualche mese. In un primo momento hanno tenuto nascosta la loro frequentazione, poi, dopo le innumerevoli paparazzate, sono usciti allo scoperto. Considerando che Belen Rodriguez è da tempo tornata insieme a Stefano De Martino, cosa potrebbe avere da ridire nei confronti della nuova fiamma dell’ex compagno? Non possiamo saperlo ma, nelle ultime ore, la showgirl argentina ha provocato via social quella che potrebbe diventare la matrigna di sua figlia Luna Marì.

Il gesto di Belen non sfugge ai fan

Giulia Tordini ha pubblicato su Instagram la foto del suo pranzo, con il mare a fare da sfondo. Poco dopo, Belen Rodriguez ha condiviso un contenuto pressoché identico. Anche la showgirl argentina, infatti, ha mostrato ai fan il suo pranzetto. L’unica differenza? Invece che il mare, c’è l’acqua della piscina. A primo impatto, però, le due immagini sembrano uguali. In questo gesto, molti hanno visto una provocazione, ma c’è da sottolineare che potrebbe trattarsi anche di una semplice coincidenza.

Belen arrabbiata con Antonino Spinalbese

Tralasciando il comportamento di Belen nei riguardi di Giulia, i beninformati sostengono che la showgirl sia parecchio arrabbiata con Antonino Spinalbese. La Tordini non c’entra nulla: di mezzo c’è la partecipazione del ragazzo al GF Vip 7. Sembra, infatti, che la Rodriguez non abbia gradito la scelta lavorativa del padre di sua figlia, tanto da minacciarlo di querela nel caso in cui dovesse parlare di lei o di Luna Marì all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Al momento, la moglie di De Martino non ha confermato o smentito il gossip.