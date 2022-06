Antonino Spinalbese: ipotesi GF Vip, reazione di Belen e accordo sulla figlia Luna Marì

Antonino Spinalbese potrebbe essere uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ecco come sono i rapporti con Belen.

Antonino Spinalbese potrebbe essere pronto per una nuova avventura, al Grande Fratello Vip. L’ex compagno di Belen Rodriguez potrebbe essere un nuovo concorrente della prossima edizione.

Antonino Spinalbese concorrente del GF Vip 7?

Antonino Spinalbese potrebbe essere un concorrente del GF Vip 7, che tornerà in onda il 19 settembre.

Secondo le prime indiscrezioni, i concorrenti potrebbero essere divisi tra vip e nip e vivranno tra casa, tugurio e suite. Pipol Tv ha parlato della possibile presenza dell’ex di Belen Rodriguez nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Antonino aveva deciso di lasciare il suo lavoro come hair stylist da Aldo Coppola quando si è innamorato di Belen Rodriguez, seguendo il suo sogno di diventare un fotografo. Con la fine della loro relazione, i progetti sono venuti meno, per cui per lui quella del GF Vip potrebbe essere una grande occasione.

Antonino Spinalbese: la vita privata

Antonino Spinalbese è un papà innamoratissimo della sua Luna Marì e stare lontano da lei per questa occasione televisiva sarà sicuramente molto difficile. Belen non ha reagito bene a questa notizia, perché non vorrebbe esporre troppo la sua bambina. Per questo Spinalbese potrebbe siglare un accordo per proteggere la privacy della figlia ed evitare che si possa parlare della piccola in televisione.