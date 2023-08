Nelle ultime ore, Belen Rodriguez ha condiviso un video di “corna” che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan. In massa hanno approvato il filmato, compresa Emma Marrone.

Belen Rodriguez pubblica un video di “corna”

Prosegue la soap opera tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo l’ennesima rottura, lei è stata pizzicata mentre bacia Elio Lorenzoni e lui, di tutta risposta, ha pubblicato un video in cui si sente una voce di donna che esclama “Dimmi amore”. La showgirl argentina avrebbe mai potuto incassare in silenzio? Giammai. Ha condiviso su Instagram un filmato pieno di cervi, chiaro riferimento alle “corna“.

Belen Rodriguez e il video di “corna”: spunta il like di Emma

Belen non ha aggiunto alcuna didascalia al video dei cervi. Il riferimento alle “corna“, però, è chiaro. Non si sa se sia stata lei a tradire De Martino o il contrario, ma il filmato sembra essere una frecciatina. Pertanto, viene spontaneo pensare che la Rodriguez sia stata ‘cornificata’ da Stefano. In tutto ciò, i fan hanno apprezzato la condivisione della showgirl argentina ed è spuntato anche il like di Emma Marrone.

Emma apprezza la frecciatina sulle “corna” a De Martino

Emma, che è stata lasciata da Stefano proprio per Belen, ha apprezzato il video sulle “corna“. Il suo like, ovviamente, non è sfuggito ai fan più attenti. La Marrone si sarà schierata con De Martino o con la Rodriguez? Al momento non è dato saperlo.