Belen Rodriguez rompe il silenzio: "Non mi sento uno schifo"

Mentre sui social continuano a impazzare le voci riguardanti una sua presunta rottura da Stefano De Martino, Belen ha pubblicato sui social una canzone che sembra parlare proprio della sua situazione attuale.

Belen Rodriguez: l’addio a Stefano

Ha settimane si vocifera che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si siano separati per la terza volta e, nelle ultime ore, Belen ha pubblicato sui social una canzone che sembra parlare proprio della sua condizione attuale. Il brano in questione si intitola “Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites”. ed è stata scritta dal rapper El Chojin. Alcune strofe del brano recitano:

“Bene. Eccomi in uno di quei giorni. In cui nessuno risponde al telefono. E i muri si stanno chiudendo su di te. So che c’è sempre una via d’uscita. Ma sapendo che tutto andrà meglio. Non significa che mi sento uno schifo”, e ancora: “Vale la pena fare quello che dovresti? Più volte di quanto vuoi davvero? Perché ho finito per fare quello che fanno tutti. E se mi sentissi sempre diverso? Sono stato un codardo travestito da coraggioso. Sempre consapevole di “cosa dirà la gente”. Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti”. Sui social in tanti si chiedono se la bella argentina romperà finalmente il silenzio sulla sua situazione con il ballerino, con cui era tornata insieme per la seconda volta poco più di un anno fa.