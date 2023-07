Belen e Stefano verso l'addio: "Presto uscirà tutto"

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati? L’indiscrezione, circolata appena qualche settimana fa, è diventata sempre più insistenti e c’è chi è pronto a giurare che i due sveleranno presto tutta la verità.

Belen Rodriguez: la crisi con De Martino

Le voci su una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono diventate sempre più insistenti e, secondo Deianira Marzano, presto uscirà tutta la verità sul loro conto.

“Una cosa è certa, prossimamente uscirà tutto sui giornali in merito a Belen e Stefano. E resterete sbalorditi”, ha fatto sapere l’esperta di gossip. Intanto, secondo le ultime indiscrezioni, Belen avrebbe iniziato a frequentare un imprenditore bergamasco di nome Elio (con cui – sempre secondo i rumor – sarebbe stata avvistata anche prima di frequentare Antonino Spinalbese). Stefano invece ha postato sui social la foto di un uomo e una donna a bordo di un’auto d’epoca e in molti avevano creduto che si trattasse di lui e Belen di spalle. In realtà, secondo i rumor in circolazione, quelli nella foto sarebbero due amici del ballerino (che è stato assente alle ultime reunion familiari della famiglia Rodriguez. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? I fan della coppia sono impazienti di saperne presto di più.