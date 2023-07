Belen Rodriguez, dopo il gossip sulla terza separazione da Stefano De Martino, ha deciso di rompere a suo modo il silenzio. Dopo essere stata travolta dalle indiscrezioni, è tornata sui social.

Belen Rodriguez ha rotto il silenzio

Belen Rodriguez non ha parlato del polverone che è scoppiato per la terza separazione da Stefano De Martino. Si è trovata ancora una volta travolta dal gossip, casualmente oppure volutamente, ma è rimasta in silenzio. Le paparazzate in compagnia dell’imprenditore bresciano Elio, considerato la sua nuova fiamma, hanno cavalcato l’onda del gossip in questi giorni. Ma come sta andando realmente al sua vita sentimentale? Sembra averlo svelato lei stessa rompendo il silenzio sui social. Nella serata di sabato 22 luglio, dopo giorni di assenza, ha condiviso una storia che i follower hanno subito notato. La modella argentina ha condiviso la copertina di un brano dal titolo “Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites“, del rapper El Chojin. Una canzone che sembra definire perfettamente il suo stato d’animo.

Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Non mi sento uno schifo”

Non è la prima volta che Belen Rodriguez condivide delle canzoni o parti di testi. Sono in tanti che invece di parlare in prima persona dei momenti difficili che affrontano preferiscono affidare il proprio stato d’animo alle canzoni. Ci sono alcuni passaggi di questo brano che hanno colpito i fan di Belen. “Non significa che mi sento uno schifo” è una delle frasi che ha colpito di più. “Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti” è un’altra frase significativa. “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo” è un’altra parte del testo della canzone.