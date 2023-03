Belgio, pianificavano attentato terroristico: 8 persone fermate

Otto persone sono state fermate dalla polizia belga con l'accusa di pianificare un attacco terroristico: è la terza operazione in pochi mesi

Il Belgio lotta contro il terrorismo. Terza operazione in pochi mesi: otto persone sono state fermate dalla polizia belga con l’accusa di stare pianificando un attentato terroristico. A febbraio era stato arrestato un uomo che voleva compiere un attacco durante un concorso di bellezza.

I dettagli dell’operazione

Secondo le prime indiscrezioni, gli arresti sono l’esito di due diverse operazioni antiterrorismo: una di Bruxelles e una di Anversa. I fascicoli erano inizialmente distinti e riguardavano due giovani adulti sospettati di radicalismo violento. Le indagini hanno poi svelato un legame tra queste due persone e la presenza attorno a loro di altri individui. Fonti prossime all’inchiesta spiegano che i sospetti «sembravano decisi a compiere un attentato terroristico, anche se il bersaglio non è ancora stato determinato».

Il terrore, dal 2016 a oggi

Il Belgio non dimentica gli attentati terroristici che avevano colpito la metro e l’aeroporto di Bruxelles nel 2016, provocando 35 morti e oltre 300 feriti. Il processo contro i presunti responsabili di quegli attentati è in corso da qualche mese nella capitale belga. E poi ancora: a febbraio 2023 la polizia ha arrestato un uomo accusato di aver pianificato un attacco terroristico che sarebbe dovuto avvenire in occasione dell’elezione di Miss Belgio. Lo stesso mese, un adolescente era stato fermato con accuse simili.