Belve, la confessione di Adriano Pappalardo: “Tradii mia moglie durante La Piovra”

Adriano Pappalardo torna sotto i riflettori con un’intervista senza filtri a Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. Tra musica, ironia e confessioni intime, il cantante racconta la sua carriera fatta di successi e momenti di difficoltà, svelando retroscena sulla vita privata e sulle sue provocazioni pubbliche. Dalle polemiche politiche alle curiosità sentimentali, passando per episodi divertenti e spiazzanti, Pappalardo si mette a nudo, offrendo al pubblico uno sguardo autentico e spesso sorprendente sulla sua vita artistica e personale.

La carriera e le provocazioni di Adriano Pappalardo: ecco i dettagli dell’intervista a Belve

Ospite di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, Adriano Pappalardo ha ripercorso le tappe più significative della sua lunga carriera, dai successi iniziali fino ai momenti di crisi e alla rinascita grazie al celebre brano Ricominciamo.

Il cantante non ha nascosto il rammarico per la disparità economica vissuta durante la partecipazione a L’isola dei famosi: “A me hanno dato 30 mila euro, ad Al Bano mi pare 1milione e 200 mila“. Con ironia, Pappalardo ha commentato la situazione, aggiungendo: “All’isola gli autori cercavano un altro Pappalardo! Trovarono Al Bano, poi trovarono altri, finché L’isola dei famosi è diventata l’Isola della spazzatura“.

Tra sketch e risate, l’artista ha anche improvvisato Yesterday dei Beatles con il suo celebre inglese “maccheronico”, difendendosi dagli appunti della giornalista:

“Anche Battisti faceva provini cantando un falso inglese. Celentano fece Prisencolinensinainciusol“.

Non sono mancati riferimenti alle polemiche politiche, come l’episodio degli insulti rivolti a Giorgia Meloni durante un concerto: “Ho fatto solo un gesto poco reverenziale e alla seconda canzone ho chiesto scusa“, ha chiarito, spiegando che le provocazioni erano state in parte stimolate dall’ambiente circostante.

Belve, la confessione di Adriano Pappalardo: “Tradii mia moglie durante La Piovra”

Nel corso dell’intervista, Pappalardo ha affrontato temi più personali, parlando del suo lungo matrimonio con una sincerità disarmante. Raccontando la convivenza con la moglie, ha ammesso: “Stavo girando La Piovra e c’è stata una ragazza“, precisando poi di non tollerare tradimenti reciproci.

Con un tocco di humor, ha anche condiviso aneddoti singolari con la moglie: “L’amavo talmente tanto che, a volte, quando andavo in bagno… la chiamavo, lei veniva e stava lì ad aspettare“. Poi, tra una risata e un lampo di lucidità, aggiunge: “Io non so come fa ad amarmi“. Rivolgendosi direttamente alla moglie, scherza: “Lisa! Chiedi il divorzio, quando vuoi!“.

Tra confessioni private e retroscena pubblici, Pappalardo si è mostrato senza filtri, combinando ironia e sincerità, offrendo così una visione completa di se stesso tra vita artistica e vita personale.