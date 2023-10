Belve: tra i nuovi ospiti anche Federico Fashion Style e Stefania Nobile

La nuova edizione di Belve ha avuto inizio con tantissimi ospiti vip e in molti, sui social, sono in attesa di scoprire quali altri personaggi prenderanno parte al salotto tv di Francesca Fagnani.

Belve: i nuovi ospiti

Dopo Patty Pravo, Stefano De Martino, Arisa, Fabrizio Corona e Raoul Bova, sono in tanti a non veder l’ora di scoprire quali saranno i prossimi ospiti della nuova edizione di Belve, condotta come sempre dalla conduttrice e giornalista Francesca Fagnani. Stando ai rumor emersi in rete tra i vip che prenderanno parte allo show dalle prossime puntate vi sarebbero la politica Emma Bonino, l’hair stylist dei vip Federico Fashion Style e la figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile.

Come già anticipato nei giorni scorsi anche Fedez (attualmente ricoverato per alcuni problemi di salute) avrebbe dovuto prendere parte al programma, ma la Rai avrebbe imposto un veto sulla sua presenza. Sulla questione si è espressa la stessa Francesca Fagnani, che ha detto: “C’è stata questa scelta editoriale, ma non la condivido. Io difendo la scelta di averlo invitato. Mi dispiace molto e spero in un dialogo”, e ancora: “L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno”.