Benedetta Rossi e il nuovo studio che ricrea la cucina di casa: il marito Marco segue i lavori

Nuovo studio che ricrea la cucina di casa in arrivo per Benedetta Rossi: l’annuncio del marito della food blogger su Instagram.

Benedetta Rossi e il marito Marco hanno condiviso con i fan un importante annuncio postando una serie di video tra le Instagram Stories.

La coppia, infatti, ha trovato uno spazio di circa 150 metri quadrati che verrà usato per ricreare la cucina di casa della food blogger e dare tutto lo spazio necessario agli operativi televisivi, al fine di consentire loro di lavorare nelle migliori condizioni possibili.

Benedetta Rossi e il nuovo studio che ricrea la cucina di casa

Sinora, come ricordato dal marito di Benedetta, le registrazioni sono sempre state fatte nell’abitazione della coppia.

“Chi ci segue da tempo sa che abbiamo iniziato qui, a casa nostra, a fare i video. All’inizio li facevamo da soli, era normale. Poi è arrivata la televisione. E la televisione comporta una troupe di 15-20 persone. Abbiamo fatto le prime stagioni qui a casa, dopo sono arrivati gli spot televisivi mentre le stagioni televisive sono diventate 7-8. Insomma casa nostra è sempre piena di gente che comunque lavora in un ambiente non concepito per questo”, ha spiegato Marco.

Ironizzando sul fatto di non avere più privacy e di essere stati costretti a rinunciare al caffè al mattino o al tavolo da pranzo per lasciare spazio di manovra alla troupe durante le riprese, l’uomo ha aggiunto: “Quindi abbiamo pensato di trovare uno spazio qui vicino dove andare a riprodurre la cucina. Facciamo dei lavori dove possono stare comode tante persone e giriamo lì”.

Il marito Marco segue i lavori: l’annuncio su Instagram

Il marito della food blogger, d’accordo con la moglie, ha inoltre fatto una promessa specifica ai fan. “Ovviamente ve lo faremo vedere quando lo terminiamo”, ha detto. “Abbiamo trovato il posto e adesso lo stiamo progettando con tutte le normative. C’è un po’ di burocrazia da sistemare. Però facciamo uno studio televisivo piccolo, su misura per noi, con un set permanente che sarà questa riproduzione della cucina che sarà identica.

Ci sarà uno spazio tecnico per la regia e tutti i tecnici, i fonici. Così tutti quanti possono lavorare in maniera più comoda. Più professionale, anche”.

Quando Benedetta ha chiesto a Marco che tempi si prevedono per portare a termine i lavori, infine, l’uomo ha affermato: “Dicono ottimisticamente, perché poi gli imprevisti possono capitare – ottimisticamente penso che per marzo abbiamo finito. Cioè prendiamoci tutto marzo e per fine marzo abbiamo finito”.

La coppia, infine, ha promesso ai follower di riservare loro qualche anteprima del piccolo studio televisivo in fase di lavorazione.