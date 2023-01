Benedetta Rossi, capodanno amaro: le prime parole dopo la morte della nonna

La nota cuoca è tornata sui social per fare gli auguri ai suoi follower

Il 2023 si è aperto con una nota di grande amarezza per Benedetta Rossi, che a pochissimi giorni dalla fine dell’anno ha dovuto dire per sempre addio alla sua adorata nonna Blandina, che purtroppo da ormai diverso tempo non stava bene.

Dopo qualche giorno di doveroso silenzio social, la cuoca più nota di Youtube ha finalmente rotto il silenzio, pubblicando i primi contenuti sulle sue Instagram Stories. Ecco, dunque, quali parole ha dedicato ai suoi affettuosi follower.

Benedetta Rossi rompe il silenzio dopo la morte della nonna Blandina

Nella serata di ieri, 31 dicembre, la youtuber ha pubblicato una prima Instagram Stories dove la si vedeva in uno scatto accanto alla parente.

Qui, Benedetta Rossi ha scritto:

Vi ringrazio di cuore per i tantissimi messaggi di conforto e vicinanza che avete mandato a me e alla mia famiglia. Nonna Blandina mi mancherà moltissimo ma sono sicura che presto il dolce ricordo che ho di lei prenderà il posto del dolore.

A poche ore di distanza, inoltre, l’influencer ha tenuto a fare gli auguri di buon anno a tutti i suoi seguaci, affinché sia un 2023 pieno di gioia, soddisfazioni e serenità: