Terribile lutto per Benedetta Rossi.

Il volto di Fatto in casa da Benedetta, programma di punta di Real Time, ha annunciato sui social che l’adorata nonna Blandina è morta.

Benedetta Rossi in lutto: è morta la nonna

Benedetta Rossi, fin dal suo debutto sui social, ha speso bellissime parole nei confronti della nonna Blandina e della zia Giulietta. Le due “vecchiarelle”, così come lei le chiama affettuosamente, sono state protagoniste di molte sue Storie Instagram, motivo per cui sono entrate nel cuore dei seguaci.

E’ per questo che i fan sono rimasti dispiaciuti nell’apprendere la notizia della morte di nonna Blandina.

La Rossi ha condiviso una bellissima foto che la ritrae con la nonna e, a didascalia, ha scritto:

“Oggi mia nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto. Vorrei scrivere tante cose… ma adesso non riesco. In questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore, con la mia famiglia e con mia zia Giulietta che ha perso la sua amica ‘sorella’ e compagna di una vita”.